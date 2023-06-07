Эксперты в Болгарии не считают полезным отказ от сотрудничества с РФ в атомной энергетике

Такое решение существенно замедлит и сделает более дорогой реализацию проектов, отметили специалисты

ВАРНА /Болгария/, 7 июня. /ТАСС/. Болгарские эксперты в области атомной энергетики высказали сомнение, что возможные планы властей страны по отказу от сотрудничества с Россией в этой сфере будут способствовать безопасному развитию мирного атома в Болгарии.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в кулуарах традиционной международной конференции "Болгарская атомная энергетика - национальная, региональная и мировая энергетическая безопасность", которая в среду открылась в черноморской Варне, активно обсуждались планы болгарских властей по отказу от сотрудничества с Росатомом, по замене российского ядерного топлива в 5-м и 6-м энергоблоках АЭС "Козлодуй" на французское и американское, варианты дальнейшего использования реакторов, построенных российским "Атомстройэкспортом", и перспективы реализации проекта АЭС "Белене".

Эксперты, с которыми пообщался корреспондент ТАСС, пришли к выводу, что отказ от сотрудничества с Россией в угоду так называемой диверсификации, но прежде всего из-за сиюминутных политических интересов, существенно замедлит и удорожит реализацию проектов, а идея замены российского ядерного топлива окажет негативное влияние на безопасность эксплуатации АЭС "Козлодуй".

"Реакторы для станции "Козлодуй" строились под российское топливо, теоретическая возможность заменить его на американское есть, но остается вопрос безопасности. Одномоментная замена всего топлива в реакторе невозможна технологически, а риск аварии от одновременного использования двух видов кассет разных производителей резко растет, подобные прецеденты уже отмечались", - комментировали эксперты, также подчеркивая необходимость обязательного согласования проектов замены топлива с проектировщиком реакторов. Кроме того, специалисты были единодушны в том, что замена топлива приведет к отказу производителя реактора, российской стороны, от гарантий безопасной работы, а значит и от продления лицензии на эксплуатацию энергоблоков.

Вопрос об использовании реакторов, изготовленных для АЭС "Белене", решается проще, они и сам проект строительства АЭС принадлежат Национальной электрической компании Болгарии, которая вправе самостоятельно решать их дальнейшую судьбу, хотя должна и учесть вероятное многократное увеличение расходов и сроков строительства.

Эксперты были категоричны в том, что в ближайшие 10, а, вероятно, и больше лет новых ядерных базовых мощностей Болгарии построить не удастся.

Амбициозные планы

Вместе с тем об амбициозных планах развития атомной энергетики заявил на открытии конференции председатель экспертной организации "Болгарский атомный форум" (Булатом) Богомил Манчев, отметив, что до 2045 года власти Болгарии рассчитывают обеспечить строительство в стране четырех новых ядерных энергоблоков, по два - на площадке "Белене" и на площадке АЭС "Козлодуй", причем на АЭС "Козлодуй" предполагается использовать реакторы, изготовленные по американской технологии.

"Болгария ставит перед собой амбициозные задачи в вопросе развития атомной энергетики. На европейском уровне поддержано, что базовая энергия должна быть доступной и обеспечивать минимальное количество вредных эмиссий. Именно этим требованиям отвечает ядерная энергетика, которая продолжает стремительно развиваться, обеспечивая низкие цены на энергию, что делает промышленность более конкурентоспособной. Болгария без атомной энергетики развиваться не сможет", - сказал Манчев. Он выразил надежду, что новое правительство страны, приступившее к работе на нынешней неделе, продолжит развитие атомной энергетики, ведь без поддержки государства эти проекты реализованы быть не могут. Министр энергетики в техническом правительстве Болгарии Росен Христов отметил, что Европа уже сейчас способна самостоятельно реализовывать проекты в области мирного атома, обеспечив производство необходимого оборудования, производство ядерного топлива, проектирование и строительство АЭС. Он подчеркнул, что без использования атомной энергетики обеспечить потребности Европы в чистой энергии невозможно.

Презентации развития атомной энергетики в своих странах представили главы дипломатических представительства Словении, Китая, Франции, Турции, Чехии и представители ряда других стран.