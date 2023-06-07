КС защитил право страховых участвовать в суде против управляющей компании при банкротстве

В таких делах не имеет значения, предъявлялись ли к арбитражному управляющему требования о взыскании убытков или нет, следует из постановления Конституционного суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) защитил право страховых фирм участвовать в судебных разбирательствах против компаний, выступающих арбитражными управляющими в делах о банкротстве, если ответственность управляющих компаний ими застрахована. В таких делах не имеет значения, предъявлялись ли к арбитражному управляющему требования о взыскании убытков или нет, следует из постановления КС РФ, опубликованного в среду.

"Признать п. 2 ст. 35 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не противоречащим Конституции, поскольку <…> он не может служить для арбитражного суда нормативным основанием, позволяющим отказать страховой организации, заключившей договор страхования ответственности арбитражного управляющего, в возможности участвовать в обособленном судебном споре о признании незаконными действий (бездействия) арбитражного управляющего", - говорится в постановлении.

Страхование в делах о банкротстве

Поводом для проверки конституционности положений закона о банкротстве стала жалоба московской страховой компании "ТИТ". В рамках дела о банкротстве одной из фирм компания "ТИТ" заключила договор страхования ответственности с юридическим лицом, назначенным арбитражным управляющим банкротившегося предприятия.

Позднее Арбитражный суд города Москвы признал действия арбитражного управляющего в деле о банкротстве незаконными и отстранил его от работы. Страховая компания, полагая, что дальнейшие разбирательства могут привести к требованию с нее выплат, была намерена принять участие в процессе об отстранении арбитражного управляющего, однако, суд ей в этом отказал. Мотивация - к арбитражному управляющему не было предъявлено требований о взыскании убытков из-за его действий.

Однако позднее один из кредиторов все же потребовал возмещения убытков в 10 млн рублей с арбитражного управляющего, который необоснованно расходовал средства компании-банкрота. Суды удовлетворили требования кредитора, и компания "ТИТ" была обязана выплатить сумму по договору страхования.

Представители страховой фирмы обжаловали эти решения, так как она изначально не была допущена в качестве стороны в разбирательстве по формальным основаниям и не могла должным образом защитить свои интересы. Тем не менее, судебные инстанции отказали страховщикам в удовлетворении их исков. Исчерпав другие способы защиты своих прав, представители компании "ТИТ" обратились с жалобой в КС РФ.

Решение КС РФ

КС РФ в своем решении отметил, что в делах о признании незаконными действий арбитражного управляющего страховая организация, заключившая договор страхования ответственности, не может быль лишена права на участие в обособленном споре, даже если требования о взыскании убытков по договору страхования изначально не предъявлялись.

Положения законодательства о банкротстве могут интерпретироваться судами по-разному, из-за чего в аналогичных делах страховые компании могут оказаться в неравном положении. КС РФ постановил, что пункт 2 статьи 35 ФЗ о банкротстве не предполагает отказа в предоставлении заинтересованной страховой организации возможности участия в подобных спорах.

"Выявленный в настоящем постановлении конституционно-правовой смысл взаимосвязанных положений пункта 2 статьи 35 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 42 АПК РФ является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике", - говорится в постановлении.

Исходя из положений постановления КС РФ, судебные решения с участием компании "ТИТ" подлежат пересмотру в установленном порядке.