В Подмосковье могут запустить аренду помещений для бизнеса на льготных условиях в июне

В рамках проекта планируется предоставить около 200 помещений

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Услуга по предоставлению помещения для предпринимателей на льготных условиях "Помещение за 1 рубль" может заработать в Московской области в июне. Об этом сообщила в среду ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Мы в этом году планируем запустить для малого бизнеса программу по предоставлению зданий в аренду за 1 рубль. <...> Стараемся запустить ее в июне", - сказала Зиновьева.

По ее словам, в рамках проекта планируется предоставить около 200 помещений в аренду на льготных условиях.

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора и правительства Московской области, в рамках новой услуги для помещений, находящихся в аварийном состоянии, арендная ставка составит 1 рубль за 1 кв. м в год. А ставка аренды для объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, будет равна налогу на имущество минус 2% от кадастровой стоимости. По условиям программы предприниматель обязан провести капремонт в течение 1,5 лет или реконструкцию объекта за 3 года.