Реконструкцию пропускного пункта "Верхний Ларс" завершат к 15 июня

Как рассказал врио главы ФТС Руслан Давыдов, к 22 июня планируется ликвидировать очередь из автомобилей

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Реконструкция полос таможенного пункта "Верхний Ларс" будет завершена к 15 июня. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой кабмина Армении Николом Пашиняном. Как рассказал врио главы ФТС Руслан Давыдов, к 22 июня планируется ликвидировать очередь из автомобилей.

"Уважаемый Никол Воваевич, я вчера перед встречей в том числе с вами встречался с министром транспорта Виталием Геннадиевичем Савельевым, мы подробно обсуждали вопросы, в том числе вопросы реконструкции пропускного пункта "Верхний Ларс", он дал соответствующие обещания - к 15 июня закончить все работы, как я понимаю, это еще четыре полосы", - сказал Мишустин, сообщив, что министр знакомил его с ходом исполнения работ.

Затем Мишустин передал слово временно исполняющему обязанности главы ФТС России Руслану Давыдову, который сообщил, что если к 15 июня Минтранс сдаст дорожные полосы, то пробка, возникшая на пункте, будет ликвидировать в течение недели.

Пашинян подчеркнул, что это хорошая новость. "Честно говоря, даже не верится, что такое возможно", - сказал премьер-министр Армении. Пашинян уточнил, насколько после реконструкции увеличится пропускная способность.

Давыдов рассказал, что будет 39 полос, из них 15 для грузовиков. "Мы до реконструкции выходили на рекорд 1 200 машин в день грузовых в два направления и 3,5 тыс. легковых. Теперь мы ожидаем, что если было 1 200, то на 1 500 грузовых в день мы должны выходить", - сказал врио главы таможенной службы. Давыдов заметил, что даже в условиях реконструкции "Верхний Ларс" - это самый активный пункт пропуска из всех.

"Спасибо, Михаил Владимирович, я знаю, что когда вы что-то обещаете, то это исполняется, и очень рад этому. Спасибо большое", - сказал Пашинян.