Россия планирует безвозмездно поставить в Нигерию 34 тыс. тонн удобрений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что ранее РФ отправила 20 тыс. тонн удобрений в Малави и еще 34 тыс. тонн в Кению

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия намерена отправить 34 тыс. тонн удобрений в Нигерию на безвозмездной основе. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что ранее РФ отправила 20 тыс. тонн удобрений в Малави и еще 34 тыс. тонн в Кению. "На очереди поставка еще 34 тыс. тонн в Нигерию", - сказала Захарова.

Дипломат также указала на "лицемерные и лживые" заявления Запада о глобальной продовольственной безопасности и угрозах голода. "Американцы, европейцы и украинцы продолжают блокировать российские поставки зерновых и удобрений, откровенно спекулируя на росте цен, физическом дефиците этих ключевых товаров на мировых рынках", - добавила она.

Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 тыс. тонн. Первая партия продукции в 20 тыс. тонн была получена в Малави в начале марта, а 31 мая в портовом городе Момбаса состоялась торжественная церемония передачи в дар Кении партии удобрений.