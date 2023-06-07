Трутнев заявил, что Севморпуть безальтернативен для крупнейших проектов АЗРФ

Вице-премьер при этом отметил, что его недостаток - необходимость ледокольного сопровождения в большую часть года и увеличение стоимости транзита из-за ледокольного обеспечения

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Северный морской путь (СМП) обеспечивает более быстрый провоз грузов, чем Суэцкий канал, но его недостаток - необходимость ледокольного сопровождения в большую часть года и увеличение стоимости транзита из-за ледокольного обеспечения. Как заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, несмотря на это, СМП безальтернативен для реализации крупных арктических проектов России.

"В сегодняшней ситуации Северный морской путь безальтернативен для реализации крупнейших российских арктических проектов", - цитирует пресс-служба аппарата полпреда Трутнева по итогам стратегической сессии по развитию Северного морского пути, прошедшей под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Он напомнил, что в горизонте до 2035 года план развития Северного морского пути при затратах федерального бюджета в 600 млрд рублей принесет налоговые поступления в бюджеты всех уровней в 21 трлн рублей. План включает 152 мероприятия, которые собраны в пять разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по Севморпути.

"Выполнение плана носит стратегический характер, создавая новый глобальный транспортный коридор, полностью находящийся в юрисдикции Российской Федерации. Сегодня в условиях перегруженности Восточного полигона железных дорог, санкций, которые проводят недружественные страны, значение Северного морского пути становится еще выше", - отметил Трутнев.

Общий объем финансирования мероприятий плана составит 1,8 трлн рублей. Из них инвестиции федерального бюджета - 0,6 трлн рублей.