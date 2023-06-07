Подмосковье планирует привлечь более 1,4 трлн рублей инвестиций в 2023 году

Зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что по итогам 2022 года этот показатель составил 1,3 трлн рублей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Власти Московской области по итогам текущего года планируют привлечь в регион свыше 1,4 трлн рублей инвестиций, сообщила в среду журналистам зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"У нас по итогам прошлого года был 1,3 трлн рублей, в этом году мы надеемся, что эту планку мы не только сохраним, но и прирастем. План у нас 1,45 трлн рублей", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Как ранее сообщала зампред, в прошлом году Московская область привлекла 1 трлн 329 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Регион уже третий год подряд по этому показателю преодолевает планку в 1 трлн рублей.