Мишустин подчеркнул, что Россия дорожит братскими отношениями с Арменией

Глава правительства РФ отметил активное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, несмотря на санкции

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Москва дорожит братскими отношениями с Ереваном, которые носят стратегический и союзнический характер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Мишустин передал ему приветствие от президента РФ Владимира Путина, также он передал добрые и искренние пожелания президенту республики Ваагну Хачатуряну.

"Мы искренне дорожим нашими братскими отношениями, они носят стратегический и союзнический характер. Сегодня торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Армении развивается активно, динамично, несмотря на незаконные экономические санкции, которые приняли ряд недружественных государств", - сказал Мишустин.

Он сообщил, что в январе-апреле товарооборот между Москвой и Ереваном вырос на 96% и составил почти 140 млрд рублей. "Конечно, важно сохранить эту положительную динамику и выйти на новые рекордные показатели во взаимной торговле", - сказал российский премьер. В Армении, напомнил он, успешно работают более 4,5 тыс. российских компаний, а накопленные инвестиции превышают 46% от общего объема иностранных капиталовложений в армянскую экономику. "Необходимо использовать имеющиеся возможности для увеличения торговли, инвестиций, и, конечно, эту задачу решает наша совместная межправкомиссия", - сказал Мишустин.

Он отметил, что Россия заинтересована в запуске новых совместных проектов в энергетике, горнодобывающей промышленности, цифровизации, в агропромышленном комплексе. "Российские компании готовы предложить передовые решения, в том числе в сферах электронного правительства, умного, безопасного города, транспортной инфраструктуры. Целый ряд есть проектов", - сказал глава российского кабмина.

Остановился Мишустин и на вопросе разблокирования транспортных коммуникаций в Закавказье. "В соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана мы ведем системную работу по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. Создание новых инфраструктурных маршрутов вообще отвечает интересам всех государств региона", - сказал он.