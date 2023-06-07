Фондам капремонта могут снизить НДС на покупку лифтов

Срок эксплуатации около 90 тыс. лифтов в России завершится к 2025 году, заменить их все к этому моменту не удастся, и в некоторых регионах доля отслужившего оборудования может превысить 50%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ обсуждает с ФНС возможность снизить на 10% НДС для фондов капитального ремонта на покупку лифтов. Об этом рассказал ТАСС в среду замдиректора Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Иван Трощенков.

Срок эксплуатации около 90 тыс. лифтов в РФ завершится к 2025 году, заменить их все к этому моменту не удастся, и в некоторых регионах доля отслужившего оборудования может превысить 50%, сообщали ранее ТАСС эксперты отрасли. По словам Трощенкова, льгота на НДС позволит снизить стоимость закупки лифтов и заменить больше машин с истекшим сроком годности.

"Мы обсуждаем возможность убрать 10% НДС на закупку лифта для фондов капитального ремонта", - сказал он. Чиновник добавил, что пока Минпромторг концептуально обсуждает идею с ФНС и просчитывает ее возможное влияние. Минфину РФ эту инициативу еще не представили.

Возможность льготы по НДС рассматривается только для фондов капитального ремонта и пока не касается ситуаций, когда средства на капитальный ремонт собираются на спецсчетах дома. Это связано с тем, что такой механизм возможен только в случае, когда конечный покупатель не будет сам эксплуатировать лифт, пояснил Трощенков.