Сийярто заявил, что Венгрия и Франция не допустят дискриминации ядерной энергетики в ЕС

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей назвал недопустимыми "попытки некоторых европейских политических игроков и большой части брюссельской бюрократии вытеснить ядерную энергетику с европейского энергетического рынка"

БУДАПЕШТ, 7 июня. /ТАСС/. Венгрия и Франция сотрудничают в развитии ядерной энергетики и не допустят ее дискриминации на энергетическом рынке Европы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после серии встреч с представителями французского руководства и промышленных компаний в Париже.

"Правительства Франции и Венгрии сотрудничают по очень важному стратегическому вопросу - в защите ядерной энергетики", - сказал глава МИД в интервью, переданном из Парижа венгерским телеканалом M1. Он отметил, что считает недопустимыми "попытки некоторых европейских политических игроков и большой части брюссельской бюрократии вытеснить ядерную энергетику с европейского энергетического рынка". "Они пытаются сделать невозможным использование ядерной энергии, но французы организовали в Европе коалицию из 12 стран, которые тверды и последовательны в своей поддержке ядерной энергетики", - уточнил Сийярто.

"Мы не приемлем никакой негативной дискриминации в отношении ядерной энергетики. Ядерная энергетика является чистым, дешевым и безопасным способом производства электроэнергии", - подчеркнул министр. По его словам, между двумя странами "существует политический консенсус" по этому вопросу, и они "заинтересованы с экономической точки зрения в том, чтобы установить более тесные связи между французской и венгерской атомной промышленностью". Французские компании также поддерживают этот настрой, заверил Сийярто.

В связи с этим он сообщил, что французская компания Framatome, вероятно, возьмет на себя роль немецкой Siemens Energy при сооружении АЭС "Пакш-2" в Венгрии по проекту Росатома. Правительство ФРГ по политическим причинам не дает своей компании разрешения на поставку автоматической системы управления для двух новых энергоблоков станции, а правительство Франции выдало такую лицензию. "Планировалось, что система управления будет изготовлена немецко-французским консорциумом, но правительство Германии не разрешает немецкой компании участвовать в этом проекте, поэтому французы, безусловно, возьмут на себя ответственность за технологию управления", - пояснил глава МИД.

Он также отметил, что контракт на поставку турбин для второй очереди АЭС в Пакше должен быть передан от американской General Electric одной из французских компаний. "Все это означает, что французская добавленная стоимость, французское участие, французский вклад в венгерскую атомную промышленность чрезвычайно возрастут", - заключил Сийярто.