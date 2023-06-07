"Энергоатом" планирует сократить сроки ремонта четырех из девяти энергоблоков АЭС Украины

Так компания рассчитывает увеличить производство электроэнергии гидроэлектростанциями в связи с возможным уменьшением выработки из-за необходимости аккумулировать воду в водохранилищах, расположенных выше Каховского

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Украинская компания "Энергоатом" планирует сократить сроки ремонтов четырех из девяти подконтрольных Киеву энергоблоков атомных станций, чтобы увеличить производство электроэнергии гидроэлектростанциями в связи с возможным уменьшением выработки из-за необходимости аккумулировать воду в водохранилищах, расположенных выше Каховского. Об этом сообщил глава компании Петр Котин.

"Сейчас четыре блока перегружаются, мы будем завершать ремонты в максимально сжатые сроки. Будем подключать их по мере перегрузки", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада". Котин уточнил, что предстоящей зимой компания собирается задействовать все энергоблоки украинских АЭС на максимальную мощность.

Всего на Украине три АЭС: Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая.