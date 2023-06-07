Издательство "Эксмо-АСТ" расследует утечку данных магазина Book24

Рассматривается вопрос об обращении в правоохранительные органы, сообщили в компании

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "Эксмо-АСТ" проводит расследование по факту утечки данных магазина издательской группы - Book24. Также рассматривается возможность обращения к правоохранительным органам, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Нам известно об утечке. И мы уже приняли меры по предотвращению незаконного доступа к аккаунтам клиентов Book24. <...> По факту утечки проводится внутренние расследование и принимаются меры по предотвращению подобных эпизодов в будущем. Рассматриваем вопрос об обращении в правоохранительные органы", - рассказали в компании.

Хакеры из NLB сегодня опубликовали базу данных магазина Book24 группы "Эксмо-АСТ", утверждая, что в ней 4 млн строк информации. В издательстве уточнили, что, предварительно, злоумышленники воспользовались уявзимостью в одной из популярных на российском рынке систем управления контентом.