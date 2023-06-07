Пашинян подтвердил готовность Армении открыть транспортные коммуникации в Закавказье

По словам армянского премьера, обсуждаются компромиссные решения, которые были выработаны в течение последних двух лет

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Ереван готов открыть региональные транспортные коммуникации в Закавказье на основе достигнутых договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана.

"Вы уже упомянули про трехстороннюю рабочую группу по разблокировке экономических и транспортных связей в регионе. Можно сказать, что в течение последнего заседания был намечен довольно-таки ощутимый прогресс", - сказал Пашинян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Хочу еще раз выразить готовность Республики Армения открыть региональные экономические и транспортные коммуникации в рамках принципа суверенности юрисдикции тех сторон, по которым эти коммуникации проходят", - добавил он.

Пашинян пояснил, что речь идет о коммуникациях, которые отражены в девятом пункте трехстороннего заявления президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. "Я надеюсь, что нам удастся прийти к конкретным решениям", - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении добавил, что обсуждаются компромиссные решения, которые были выработаны в течение последних двух лет.