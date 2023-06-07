Мишустин назвал развитие технологий в числе приоритетов председательства России в ЕАЭС

Глава российского правительства анонсировал обсуждение на заседании в узком составе основных вопросов евразийской повестки, отметив, что "их немало"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия во время своего председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) ориентируется на такие приоритеты, как укрепление продовольственной безопасности и технологического потенциала, развитие транспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегами по этому объединению в узком составе.

Он напомнил, что Россия председательствует в органах ЕАЭС в этом году, и президент РФ Владимир Путин определил приоритеты председательства Москвы.

"В числе таких приоритетов - развитие технологического потенциала и самодостаточность в этой области, укрепление продовольственной безопасности, формирование транспортной инфраструктуры, которая отвечает сегодняшним экономическим реалиям. Своей главной целью считаем обеспечение поступательного развития союза по всем направлениям и с учетом интересов каждой из стран. И, прежде всего, для адаптации к современным вызовам", - перечислил глава кабмина РФ.

Мишустин анонсировал, что на заседании в узком составе обсудят основные вопросы евразийской повестки. "Их немало, что отражает внушительный масштаб стоящих перед "пятеркой" задач", - заметил он.

Как считает премьер РФ, в нынешних условиях странам ЕАЭС особенно важно работать слаженно, оперативно принимать и реализовывать решения. По его словам, именно этого ждут граждане и представители бизнес-кругов из государств "пятерки", а также заинтересованные в сотрудничестве международные партнеры, "которых немало".

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.