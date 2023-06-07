Пилоты Asiana Airlines объявили "итальянскую забастовку"

Бастующие требуют увеличения зарплаты на 10%

СЕУЛ, 7 июня. /ТАСС/. Профсоюз пилотов южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines объявил в среду о начале бессрочной "итальянской забастовки", которая может привести к многочисленным задержкам авиарейсов. Об этом сообщил телеканал KBS.

Сотрудники планируют использовать формально не запрещенные способы, чтобы отложить начало выполнения рейса. В частности, они намерены начинать предполетные брифинги за один час и 20 минут до вылета, а не за два часа, как было принято ранее. В зависимости от рейса сотрудники авиакомпании собирались на 40 минут раньше положенного по регламенту, чтобы лучше подготовиться к полету.

Кроме того, пилоты собираются соблюдать ограничения скорости при рулении до взлетной полосы. Бастующие командиры воздушных судов намерены летать на минимальной разрешенной скорости и строго в пределах допустимых высот. В связи с этим существуют опасения, что некоторые рейсы будут откладываться как минимум на 30 минут, указывает KBS. Задержки также могут вызвать "эффект домино".

Бастующие требуют увеличения зарплаты на 10%, руководство компании готово было предложить рост на 2,5%. По словам представителей профсоюза, они открыты к переговорам, но будут продолжать свою акцию. По данным телеканала KBS, в Asiana Airlines работает около 1 400 пилотов, из них 1 095 состоят в профсоюзе. В голосовании о необходимости начать протест приняли участие 946 человек, 72 пилота не поддержали инициативу.

При "итальянской забастовке" сотрудники не отказываются от выполнения своих должностных обязанностей, но подходят к этому излишне педантично, что приводит к нарушениям в рабочем процессе.