Мишустин видит потенциал для запуска российско-кирзгизских проектов в цифровой экономике

По словам премьер-министра, большую роль в расширении торгово-экономического сотрудничества играют связи между регионами

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что видит большой потенциал в развитии российско-киргизских проектов в области цифровой экономики, транспорта, логистики, агропромышленной кооперации и других.

"Есть очень большой потенциал для запуска новых совместных проектов. Это и в области цифровой экономики, в области транспорта, логистики, промышленности, агропромышленной кооперации, налогового администрирования и много, много всего", - сказал Мишустин на встрече со своим киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым. По его словам, большую роль в расширении торгово-экономического сотрудничества играют связи между регионами. Премьер-министр РФ напомнил, что осенью состоится десятая российско-киргизская межрегиональная конференция, параллельно запланирован инвестиционный форум, организуемый Российско-киргизским фондом развития. "Нам очень важно подготовить совместные выгодные проекты, контракты, особенно по линии малого и среднего бизнеса", - сказал Мишустин.

Говоря об уровне торгового взаимодействия, российский премьер констатировал, что, несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру, Россия остается ведищим тогово-экономическим партнером Киргизии. Страны сотрудничают в области геологоразведки, обрабатывающих производств, цифровой экономики и так далее. "В январе-апреле объем торговли увеличился на 16% и составил почти 85 млрд рублей, или более 92 млрд киргизских сомов. Доля национальных валют во взаиморасчетах, что очень важно, достигла 70%", - сообщил Мишустин, заверив, что Россия продолжит повышать этот уровень.

Со своей стороны Жапаров сообщил, что по итогам 2022 года двусторонний торговый оборот достиг своего рекордного уровня и составил более $3,5 млрд. "Положительная динамика наблюдается и в части привлечения прямых российских инвестиций в экономику Кыргызстана благодаря совместным усилиям по привлечению потенциала российских компаний, включая содействие по релокации отдельных цепочек бизнеса на территорию Кыргызстана", - сказал Жапаров. Он выразил надежду на то, что потенциал по доведению торгового оборота и инвестиционного сотрудничества будет доведен до более высоких показателей.

Премьер Киргизии сообщил, что национальная делегация планирует принять участие в работе Петербургского международного экономического форума. "Радует, что в рамках форума планируется проведение специальной сессии "Бизнес-диалог Кыргызстана и России". Кроме этого, киргизская делегация впервые примет участие в выставке "Иннопром-2023", - добавил он.