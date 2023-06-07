"Укргидроэнерго" задействует водохранилища для уменьшения стока в нижнем течении Днепра

Гендиректор компании назвал чрезвычайными масштабы катастрофы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Укргидроэнерго", чтобы облегчить ситуацию в пострадавших от прорыва дамбы Каховской ГЭС районах, намерена сократить сброс воды на каскаде плотин Днепра и накапливать ее в водохранилищах выше по течению реки. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Сирота.

"Будем аккумулировать воду на верхних водохранилищах, чтобы хоть как-то снизить масштабы катастрофы", - цитирует его пресс-служба компании.

По словам Сироты, по состоянию на утро 7 июня пик разлива воды из Каховского водохранилища прошел, однако стабилизация уровня в районах затопления произойдет только в следующие четыре дня. Масштабы катастрофы он назвал чрезвычайными. "Мы еще не знаем весь характер разрушений", - заключил он.