На Украине заявили о затоплении уникального осетрового завода из-за разрушения ГЭС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Осетровый завод, находящийся на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области, оказался затоплен в результате неконтролируемого сброса воды Каховского водохранилища. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

"В результате разрушения Каховской ГЭС затоплен единственный на Украине государственный осетровый завод. Это прямая угроза дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб, которая может привести к исчезновению этих реликтовых видов в водоемах нашего государства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным министерства, предприятие ежегодно выпускало более 1,5 млн молоди осетровых в водоемы страны.

Днепровский осетровый рыбовоспроизводящий завод расположен в селе Днепровское Белозерского района Херсонской области. Он работал с 1984 года и компенсировал естественное воспроизводство популяции осетровых видов рыб, которое было нарушено из-за строительства каскада плотин на Днепре.