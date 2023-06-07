Ставрополье увеличило экспорт подсолнечного масла в Грузию в пять раз

В список экспортируемых товаров входит масложировая продукция, зерно и готовые зерновые продукты, мясо и молочная продукция

ПЯТИГОРСК, 7 июня. /ТАСС/. Ставропольские производители с начала года увеличили экспорт подсолнечного масла в Грузию более чем в пять раз. Об этом в среду сообщил министр сельского хозяйства края Сергей Измалков.

"Сельскохозяйственная продукция Ставрополья высоко ценится на мировых рынках благодаря отменному качеству. Одним из стратегических партеров края на протяжении долгих лет является Грузия, где ставропольские сельхозпродукты особо приходятся по вкусу местным жителям. <…> В список экспортируемых товаров в Грузию традиционно входит масложировая продукция, зерно и готовые зерновые продукты, мясо и молочная продукция. Так, с начала 2023 года из Ставропольского края в Грузию экспортировано в 5,1 раза больше подсолнечного масла, чем за аналогичный период в прошлом году", - написал Измалков в Telegram-канале.

По его словам, за минувший год наибольший прирост отмечается в экспорте пшеницы и меслина: этих зерновых культур было экспортировано в 2022 году в 14,8 раза больше, чем в 2021 году. Муки пшеничной было экспортировано в 2,8 раза больше объема 2021 года.

Министр сообщил, что ежегодно край наращивает объемы экспорта в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", основной задачей которого является увеличение числа компаний-экспортеров. Доля края в структуре российского экспорта составляет 15%.

Измалков отметил, что для поддержки ставропольских экспортеров в 2023 году из федерального и краевого бюджета выделены денежные средства в объеме 654,9 млн рублей, из которых большая часть - это экспортная мелиорация и прирост производства масличных культур. Данные виды государственной поддержки направлены на увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края и уже показали свою эффективность.