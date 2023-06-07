Делегация РФ в ВТО заявила о росте цен на продукты в мире из-за санкций ЕС против России

По словам одного из торговых представителей, хотя потребители в ЕС "еще могут позволить себе платить больше за продукты, для многих бедных стран рост цен является настоящей катастрофой"

ЖЕНЕВА, 7 июня. /ТАСС/. Ограничения со стороны Евросоюза в отношении российских экспортеров неминуемо ведут к росту цен на продовольствие в мире. Об этом заявила в среду делегация РФ в ходе обсуждения в штаб-квартире Всемирной торговой организации (ВТО) обзора торговой политики ЕС.

Как сообщил журналистам на условиях конфиденциальности один из торговых представителей, на заседании российская делегация заявила, что Евросоюз ведет себя "противоречиво". Брюссель, "предупреждая об опасностях, связанных с использованием торговли в качестве оружия, в то же время блокирует международные платежи российским экспортерам, запрещает использование иностранных морских портов, вводит ограничения на морские перевозки, а также на страховые и юридические услуги, и это неизбежно ведет к увеличению стоимости логистики и росту цен на продукты питания", констатировал российский представитель.

По его словам, хотя потребители в ЕС "еще могут позволить себе платить больше за продукты, для многих бедных стран рост цен является настоящей катастрофой". Дипломат напомнил, что "российские удобрения, на которые вводятся ограничения, обеспечивают производство 117 млн тонн пшеницы и 440 млн тонн кукурузы, и этого достаточно, чтобы прокормить около полумиллиарда людей во всем мире". Он обратил внимание также на негативные последствия "антироссийских и односторонних ограничений [со стороны ЕС] для других членов ВТО и крупных мировых рынков".

Москва считает, что ЕС "нарушил свои обязательства в ВТО в отношении транспарентности, поскольку решил проигнорировать направленные ему ранее письменные вопросы". "Очевидно, [это произошло] из-за политической мелочности", - резюмировал российский представитель.