7 июня, 14:06

Российские рыбаки могут начать вылов криля в Антарктике в конце 2023 года

Как сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, в настоящее время заинтересованная в промысле криля компания пытается снять санкционные ограничения

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские рыбаки могут начать вылов криля в Антарктике в конце текущего года, в настоящее время заинтересованная в промысле криля компания пытается снять санкционные ограничения. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе пресс-конференции.

"Что касается вопросов строительства специализированных судов, здесь вопрос как раз сейчас решается. Строительство столкнулось с санкционными определенными ограничениями, и та компания, которая заинтересовалась, - точнее, заинтересована в осуществлении промысла криля в рамках российской квоты, - эти ограничения сейчас пытается снять. Но при этом на тех судах, которые сейчас есть, были построены до этого и приобретены компанией, есть планы начать промысел криля уже в конце этого года", - сказал он.

В декабре прошлого года глава ведомства говорил, что проект российского судна для ловли криля в Антарктике готов. С учетом его строительства промысел может начаться не раньше 2025 года. По его словам, проект разработала одна из российских компаний. 

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