В Северной Осетии повысят надежность электроснабжения 28 тыс. сельских жителей

Специалисты районных электрических сетей заменят 76 отслуживших срок эксплуатации опор и порядка 6 км ветхого провода на самонесущий изолированный

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 июня. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" повысят надежность электроснабжения 28 тыс. сельских жителей в Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Россети Северный Кавказ" приступили к подготовке энергообъектов в Кировском районе Северной Осетии к предстоящему осенне-зимнему периоду. Всего в текущем году энергетики регионального филиала "Севкавказэнерго" отремонтируют здесь в распределительных сетях 10/0,4 кВ более 40 км линий электропередачи и 14 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут на территории всего района: в семи сельских населенных пунктах, где проживают более 28 тыс. человек.

Специалисты районных электрических сетей заменят 76 отслуживших срок эксплуатации опор и порядка 6 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП), который более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Использование СИП позволяет повысить качество электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии, а также эксплуатационные и ремонтные затраты.

Комплекс технических мероприятий направлен на обеспечение надежного электроснабжения жителей района, объектов здравоохранения и образования, агропромышленных и других предприятий.