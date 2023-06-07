Лебедев заявил, что Азия и Африка поддерживают связи с СНГ, несмотря на давление Запада

СИРИУС /федеральная территория/, 7 июня. /ТАСС/. Государства Азии и Африки продолжают поддерживать тесные экономические связи со странами Содружества Независимых Государств (СНГ), несмотря на давление Запада. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на полях Второго Молодежного форума СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Нас, конечно, не может не радовать, что и страны Азии, и Африки не пошли на поводу у так называемого коллективного Запада, сопротивляются этому давлению, которое англосаксы и Европейский союз пытаются оказывать на них, и по-прежнему продолжают тесное экономическое сотрудничество со странами СНГ", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Евразийский экономический союз проводит активную линию на расширение дружественных связей с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые представляют абсолютное большинство населения мира и являются драйверами роста мировой экономики. По его словам, за последний год активизированы переговоры по созданию зоны свободной торговли с Ираном и Египтом, запущены аналогичные консультации с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Индонезией, ведется "предметный диалог" в рамках реализации международных договоров с Китаем, Вьетнамом, Сербией, другими торговыми партнерами.