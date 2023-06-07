Лавров заявил, что Россия выполняет экспортные обязательства перед Африкой

Глава российского МИД отметил, что Москва продолжит это делать, несмотря на препоны Запада

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия продолжит выполнять свои экспортные обязательства перед странами Африки, несмотря на те сложности, которые создает Запад. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном приеме в МИД РФ по случаю Дня Африки.

"Вместе с африканскими друзьями наращиваем усилия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности, - сказал он. - Россия добросовестно выполняет все свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других остро необходимых Африке товаров. Продолжим это делать, невзирая на препоны, которые Запад возводит на пути расширения законного сотрудничества России со странами континента".