Прибыль литовской "дочки" "Интер РАО" увеличилась в 2,6 раза в 2022 году

По данным компании, чистая прибыль составила €19,2 млн

ВИЛЬНЮС, 7 июня. /ТАСС/. Предприятие Inter RAO Lietuva, являющееся "дочкой" российской электроэнергетической компании "Интер РАО", увеличило прибыль в 2,6 раза в прошлом году. Об этом оно уведомило в среду в своем отчете государственный регистр Литвы.

"В прошлом году было получено 19,2 млн евро чистой прибыли, что в 2,6 раза больше, чем в 2021 году. Доходы, однако, снизились за год на 27% и составили 85,2 млн евро", - говорится в отчете.

Пояснение этим цифрам не приводится. На рынке электроэнергии Inter RAO Lietuva в том числе обеспечивала балансовую мощность. В отношении предприятия в настоящее время действуют обеспечительные меры в рамках судебного разбирательства о банкротстве, объявленном акционерами в конце июня 2022 года.

Литва в мае прошлого года полностью отказалась от закупок российской электроэнергии. Ее примеру последовали остальные страны Балтии. 1 июня 2022 года операторы электроэнергетических сетей Латвии, Литвы и Эстонии отказались от производимой в России электроэнергии для поддержания баланса системы.

В 2021 году Литва импортировала из РФ 17% электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления.