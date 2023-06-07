Лебедев заявил, что планы Запада подорвать санкциями экономику России провалились

Генеральный секретарь СНГ также подчеркнул, что более активное экономическое сотрудничество между странами Содружества помогает преодолевать влияние санкций

СИРИУС /федеральная территория/, 7 июня. /ТАСС/. Надежды стран Запада на то, что санкции подорвут российскую экономику, а Москва пойдет на какие-либо уступки не оправдались. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на полях Второго Молодежного форума СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Те расчеты, которые выстраивали наши противники, полагая, что в результате санкций они смогут побудить нас к каким-то уступкам, пойти на поводу у них, эти расчеты не оправдались. Были расчеты, и мы это знаем, я думаю, что и слушатели, и читатели российские тоже знают об этом, что были надежды на Западе, что тем самым будет подорвана экономика России, что Россия ляжет на дно. Ничего подобного не произошло", - сказал он.

Лебедев отметил, что и российская, и белорусская экономики выстояли в условиях санкций. По его словам, такое давление на протяжении последних лет лишь побуждает страны СНГ помогать друг другу и вместе преодолевать негативные последствия свертывания экономических связей с Западом.

Он также подчеркнул, что более активное экономическое сотрудничество между странами Содружества независимых государств (СНГ) помогает преодолевать влияние санкций, введенных странами Запада в отношении России и Белоруссии, и поддерживать экономики стран СНГ.

"После этой серии санкций <...> мы активизировали наше взаимодействие, возрос товарооборот в среднем где-то более чем на 30% между странами содружества, увеличилось взаимодействие в инновационной сфере", - отметил генсек СНГ.

По его словам, многие страны содружества размещают свои производства в странах-партнерах: в частности, Россия планирует запустить выпуск автомобилей "Лада" в Узбекистане, а Белоруссия - производство высокотехнологичных изделий, таких как автомобили, трактора и грузовики, в Казахстане и других государствах СНГ.

"Мы сейчас стали чаще встречаться на уровне руководителей экономических блоков стран содружества - и вице-премьеры, ответственные за экономику встречаются регулярно, и министры экономик стран СНГ встречаются, руководители министерств и ведомств встречаются регулярно", - добавил Лебедев.