Минцифры изучает ситуацию с отечественными мобильными ОС для частных пользователей

Как сообщили в пресс-службе министерства, проводится оценка рисков для пользователей и экономики

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ и АНО "Цифровая экономика" изучают ситуацию с отечественными мобильными операционными системами (ОС) в сегменте частных пользователей, проводится оценка рисков для пользователей и экономики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минцифры вместе с АНО "Цифровая экономика" изучают ситуацию с мобильными операционными системами в сегменте частных пользователей в России. Мы оцениваем, какие риски могут быть для пользователей и экономики, прорабатывается стратегия рынка мобильных ОС в России и изучается необходимость введения регулирования", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе отметили важность того, чтобы крупнейшие поставщики российских ОС и вендоры мобильных устройств выработали схему взаимовыгодного сотрудничества для совместного развития относительно небольшого рынка

Кроме того, как указали в пресс-службе, необходимо унифицировать подходы к разработке мобильных ОС, создать единые стандарты в разработке приложений, например, аналог GMS (Google mobile services) - промежуточного слоя, унифицированных программных интерфейсов и общих приложений, таких как облачное хранилище, платформа пуш-уведомлений, карты и навигация различных производителей поверх различных подсистем мобильных ОС, которые есть на российском рынке. "Если унифицировать программные интерфейсы и ряд сервисов для различных ОС, это позволило бы бесшовно переносить приложения, фотографии с помощью этой подсистемы. Обеспечить привычный пользовательский опыт использования мобильных устройств, включая процесс "переезда" с одного устройства на другое в случае замены. Эта часть, скорее всего, будет в том или ином виде создаваться консорциумом производителей российских мобильных ОС и ключевых мобильных приложений и даст толчок для их развития", - считают в Минцифры.

"Постепенное и максимально бесшовное внедрение элементов российских мобильных ОС позволит потребителю не заметить переход на отечественные решения. Необходимо сначала внедрить стандарты, потом адаптировать приложения - "Яндекс", VK, Сбер, ВТБ, "Рустор". Постепенно охватывать рынок", - заключили в пресс-службе.

Ранее издание Forbes сообщило, что в Минцифры планируют унифицировать подходы к разработке отечественных мобильных платформ и создать единые стандарты для приложений.