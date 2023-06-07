Air Moldova продлила паузу в полетах до 30 июня из-за продолжающейся реструктуризации

В ноябре 2022 года Управление гражданской авиации Молдавии сообщило о неустойчивом финансовом положении Air Moldova, что может помешать ей выполнять обязательства перевозчика

КИШИНЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Молдавская авиакомпания Air Moldova проинформировала в среду о продлении паузы в полетах до 30 июня из-за финансовых проблем.

"В авиакомпании Air Moldova продолжается процесс реструктуризации. Пауза в полетах продлевается до 30 июня включительно", - проинформировала компания в своем Telegram-канале. Ранее ее руководство выступило с заявлением, что рассчитывает решить свои финансовые проблемы и возобновить работу с 15 мая.

В ноябре прошлого года Управление гражданской авиации Молдавии сообщило о неустойчивом финансовом положении Air Moldova, что может помешать ей выполнять обязательства перевозчика. Ей предписано предоставить на утверждение план по выходу из кризиса. После неоднократных отмен рейсов власти инициировали проверку предприятия. Ранее счета компании были заблокированы из-за разбирательств с предполагаемыми нарушениями при ее приватизации в 2018 году. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что Air Moldova контролируется оппозиционным политиком Иланом Шором и высказался против финансовой поддержки предприятия. Со своей стороны Шор назвал решение официального Кишинева рейдерской атакой, цель которой - обанкротить сектор воздушного транспорта.