В Чите начали прокладывать распределительные сети для перевода частных домовладений на газ

Переход на газовое отопление частного сектора приведет к снижению выбросов загрязняющих веществ более чем на 12,9 тыс. тонн

ТАСС, 7 июня. Прокладка газораспределительных сетей началась в Чите в ходе реализации федерального проекта "Чистый воздух". Задача - перевод частных домовладений на газовое отопление для улучшения качества воздуха и сохранения экологии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Забайкальского края со ссылкой на губернатора региона Александра Осипова.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития дальневосточных городов, где обозначил завершение в 2025 году перевода частных домовладений, расположенных в Чите, и перевод в 2025-2026 годах частных домовладений в пригороде столицы Забайкалья с печного (угольного, дровяного) отопления на газовое.

"Стартовала первая прокладка трубопровода из запланированных на этот год 210 км. На следующий год запланировано около 300 км. Параллельно будем переоборудовать сами домовладения, профинансируем затраты жителей на приобретение котлов и тепловых приборов", - приводит пресс-служба слова Осипова.

К 2024 году в Чите и в пригороде столицы Забайкалья планируется перевести на газовое отопление более 13 ты. домовладений. В Минприроды региона подчеркнули, что для местных жителей цена за газ не будет превышать платы за уголь или дрова: из бюджета на ежегодное субсидирование затрат населения будет направляться 540 млн рублей.

Переход на газовое отопление частного сектора столицы Забайкалья приведет к снижению выбросов загрязняющих веществ более чем на 12,9 тыс. тонн.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение на не менее чем 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.