Президентом одной из крупнейших в мире уранодобывающих компаний назначили Павла Ларионова

Он более 10 лет возглавлял блок по экономике и стратегическому планированию группы компаний Tenex

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Павел Ларионов стал новым президентом одной из крупнейших в мире уранодобывающих компаний - "Ураниум Уан Груп" (входит в контур управления группы компаний Tenex госкорпорации "Росатом"). Об этом сообщила в среду пресс-служба Tenex.

"По итогам внеочередного общего собрания акционеров приняты решения о новых кадровых назначениях в АО "Ураниум Уан Груп". Согласно решению собрания акционеров, президентом АО "Ураниум Уан Груп" избран заместитель генерального директора по экономике и управлению производством АО "Техснабэкспорт" Павел Ларионов", - говорится в сообщении. Его предшественник, Андрей Шутов, покинул пост президента компании и будет заниматься собственными проектами в смежных отраслях, отмечается в сообщении.

Павел Ларионов окончил МИФИ по специальностям "экономист-менеджер", "математик, системный программист". Более 10 лет возглавлял блок по экономике и стратегическому планированию группы компаний Tenex, с 2019 года был заместителем генерального директора АО "Техснабэкспорт", курировал разработку продуктовых стратегий, развитие зарубежных рынков сбыта перспективной продукции, вопросы построения цепочек производственной кооперации, в том числе управления и развития международных уранодобывающих активов в Казахстане.

АО "Техснабэкспорт" (торговая марка Tenex) - один из крупнейших мировых поставщиков урановой продукции, обеспечивающий значительную часть потребностей реакторов зарубежного дизайна в услугах по обогащению урана. Около 60 лет компания представляет отечественную атомную отрасль на мировом рынке. Техснабэкспорт - головная организация дивизиона "Сбыт и трейдинг" Росатома. В контур группы компаний в том числе входят АО "ЛЦ ЯТЦ", АО "СПб "ИЗОТОП", АО "Ураниум Уан Груп", а также зарубежные дочерние общества в ключевых регионах присутствия.

Uranium One - международная группа компаний, одна из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с диверсифицированным портфелем международных активов в Казахстане, Танзании и Намибии. Uranium One реализует также перспективные неурановые проекты, в том числе в области добычи цветных, редких и редкоземельных металлов (литий, кобальт и другие). Компания активно развивает новые направления бизнеса в сфере низкоуглеродной энергетики и возобновляемых источников энергии, в том числе поставки биотоплива.