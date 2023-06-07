Премьеры стран ЕАЭС обсудили в Сочи формирование общего электроэнергетического рынка

Участники заседания также рассмотрели итоги переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Ираном и несколько других актуальных тем

АСТАНА, 7 июня. /ТАСС/. Главы правительств стран Евразийского экономического союза в ходе заседания Евразийского межправительственного совета обсудили в узком составе формирование общего электроэнергетического рынка и реализацию направлений развития интеграции на пространстве сообщества до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе реализацию первого пакета мероприятий в рамках климатической повестки, дальнейшее развитие интегрированной информационной системы и укрепление цифрового сотрудничества в целом, шаги по формированию общего электроэнергетического рынка, а также работу по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания рассмотрели итоги переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Ираном и несколько других актуальных тем. Казахстан на мероприятии представляет премьер-министр Алихан Смаилов.