Росрыболовство рассчитывает на продление субсидирования перевозок минтая

Ведомство также предложило включить в программу субсидирования железнодорожных тарифов дополнительные виды водных биоресурсов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Росрыболовство рассчитывает на то, что программа субсидирования железнодорожных тарифов на перевозку минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России будет продлена. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Что касается субсидий железнодорожных, эта субсидия администрируется Минсельхозом. Она распространяется не только на рыбу, но и на другую сельскохозяйственную продукцию. По мере выборки средства заканчиваются, и Минсельхоз выходит с предложениями дофинансирования этой меры. Поэтому я уверен, что также эти меры будут продолжены и в этом году", - сказал он.

Росрыболовство предлагало включить в программу дополнительные виды водных биоресурсов, в частности, лососевую продукцию.

"Пока мы не были поддержаны в связи с тем, в том числе, что средства и так выбираются. Если мы распространим на большие виды водных биоресурсов, тогда основной вид, на котором мы сосредоточились, - минтай - мы сможем перевезти в меньшем объеме", - пояснил глава ведомства.

Ранее Ассоциация добытчиков минтая обратилась к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с просьбой возобновить субсидирование железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центр страны, остановленное из-за исчерпания лимитов. Мера помогает сглаживать колебания тарифов и поддерживать цены на рыбу, стимулируя поставки на внутренний рынок, сообщали участники рынка.