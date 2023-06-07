Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 0,5 млн баррелей

По данным Минэнерго страны, на 2 июня они составили 459,2 млн баррелей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 0,5 млн баррелей и на 2 июня 2023 года составили 459,2 млн баррелей, говорится в сообщении Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 2% ниже среднего за последние пять лет показателя, характерного для данного времени года.

По данным на 17:40 мск, августовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 1,26% - до $77,08 за баррель, в то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июле росла на 1,64% - до $72,62 за баррель.