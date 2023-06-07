Лавров: РФ признательна неприсоединившимся к антироссийской кампании партнерам из Африки

По словам главы МИД РФ, они "заняли сбалансированную позицию относительно кризиса европейской безопасности"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Москва признательна африканским партнерам, что те не дали себя втянуть в антироссийскую кампанию. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном приеме в МИД РФ по случаю Дня Африки.

"Хотел бы выразить признательность африканским партнерам, которые не позволили себя втянуть в антироссийскую кампанию и заняли сбалансированную позицию относительно кризиса европейской безопасности", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что по мере укрепления позиций России и Африки "как центров многополярного мира открываются дополнительные возможности для развития наших связей". "Как истинные друзья, мы выстраиваем взаимодействие на основе равенства, соблюдения международного права, невмешательства во внутренние дела, - подчеркнул он. - Россия оказывает честное содействие странам континента в упрочении их суверенитета, обеспечение безопасности и экономического роста".

"В этом наше принципиальное отличие от коллективного Запада, не изжившего комплекс превосходства и стремящегося увековечить неоколониальные практики", - добавил Лавров.