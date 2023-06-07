Лебедев заявил об интересе Европы и Азии к восстановлению транспортных коридоров через РФ

Генсек СНГ отметил, что страны - члены организации прорабатывают вопрос реализации транспортных коридоров по маршрутам Север - Юг и Восток - Запад

СИРИУС /федеральная территория/, 7 июня. /ТАСС/. Страны Европы и Азии заинтересованы в налаживании работы транспортных коридоров, проходящих через территорию России и Казахстана. Об этом заявил корреспонденту ТАСС генеральный секретарь Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев на полях Второго Молодежного форума СНГ и Евразийского экономического союза.

"Мы надеемся, что блокада, которая сейчас организована на западных границах СНГ, со временем все-таки будет отменена, потому что и Европа заинтересована в восстановлении сотрудничества, и восточные страны заинтересованы в восстановлении этих наиболее выгодных, удобных маршрутов через Россию и Казахстан. И мы надеемся, что эти проекты по маршрутам Север - Юг будут реализованы", - сказал он.

Лебедев отметил, что страны СНГ прорабатывают вопрос реализации транспортных коридоров по маршрутам Север - Юг и Восток - Запад.

"Например, два маршрута Север - Юг, которые сейчас уже находятся в стадии практической реализации. Один из маршрутов проходит через Россию, Казахстан, Туркменистан и далее на Иран, <...> второй маршрут - это Россия, Азербайджан, Иран, то есть по обоим берегам Каспийского моря", - рассказал генсек СНГ. Он добавил, что эти инициативы тесно связывают с китайским проектом "Один пояс - один путь".

"У нас планы огромные, и желание реализовать эти планы также огромное. Мы надеемся, что все у нас получится", - подытожил Лебедев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета, заявил, что транспортный коридор Север - Юг необходимо развивать в сопряжении с Транскаспийским международным транспортным маршрутом. Он также выразил уверенность, что ЕАЭС станет связующим звеном между Европой и Азией, Глобальным Югом и Севером.