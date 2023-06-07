Французская компания EDF рассматривает инвестиции в зеленую энергетику Грузии

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заверил вице-президента компании Беатрис Буффон в готовности государства сотрудничать с EDF

ТБИЛИСИ, 7 июня. /ТАСС/. Крупнейшая энергетическая компания Франции EDF объявила о готовности инвестировать в сферу возобновляемой энергетики Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам встречи в Тбилиси премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили с вице-президентом компании Беатрис Буффон.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом - международным директором французской энергокомпании EDF Беатрис Буффон. <...> EDF выразила готовность инвестировать в сфере возобновляемой энергетики в Грузии, в основном в гидроэлектростанции. Она также заинтересована проектами строительства ветряных и солнечных станций," - говорится в сообщении.

Гарибашвили заверил Буффон в готовности государства сотрудничать с французской компанией.

EDF основана в 1946 году. Она является крупнейшей государственной энергогенерирующей компанией Франции. Компания управляет около 60 энергоблоками атомных электростанций. В 2022 году ее доход составил €143,5 млрд.