7 июня, 15:56

ФМБА заявило, что уровень радиации на Запорожской АЭС не превышен

В Федеральном медико-биологическом агентстве отметили, что мониторинг уровня радиации на станции проводится в ежедневном формате

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России следит за уровнем радиации на Запорожской АЭС, сейчас он не превышен. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Мониторинг уровня радиации на ЗАЭС проводится в ежедневном формате, на текущий момент превышений уровня радиации не выявлено", - говорится в сообщении.

Как заявил накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, разрушение дамбы Каховской ГЭС создает дополнительную угрозу для и без того находящейся в сложной ситуации Запорожской АЭС.

​​​​​​ 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация