ФМБА заявило, что уровень радиации на Запорожской АЭС не превышен

В Федеральном медико-биологическом агентстве отметили, что мониторинг уровня радиации на станции проводится в ежедневном формате

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России следит за уровнем радиации на Запорожской АЭС, сейчас он не превышен. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

"Мониторинг уровня радиации на ЗАЭС проводится в ежедневном формате, на текущий момент превышений уровня радиации не выявлено", - говорится в сообщении.

Как заявил накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, разрушение дамбы Каховской ГЭС создает дополнительную угрозу для и без того находящейся в сложной ситуации Запорожской АЭС.

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