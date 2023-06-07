Энергопотребление в России с начала года выросло на 0,5%

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России с начала года увеличилось на 0,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"С начала года рост потребления электроэнергии составляет 0,5%", - сказал он.
Шульгинов отметил, что Минэнерго в первую очередь обращает внимание на такой показатель, как потребление электроэнергии.
"В первую очередь необходимо ориентироваться на динамику энергопотребления как на индикатор роста экономики. <...> И именно рост потребления влияет на рост производства, а не наоборот", - подчеркнул министр.
Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в интервью ТАСС ранее говорил, что, вероятнее всего, рост энергопотребления в России в 2023 году составит 1,5-1,6%.