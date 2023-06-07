Минэнерго призвало учесть интересы экспортеров газа при либерализации экспорта СПГ

"Новатэк" ранее предложил изменить закон об экспорте газа из России, чтобы право поставки СПГ могли получать проекты без привязки к конкретным месторождениям

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Предложение "Новатэка" о либерализации экспорта СПГ должно быть рассмотрено с учетом интересов всех экспортеров газа, заявил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Вопрос требует комплексного рассмотрения, его необходимо обсуждать, в том числе в правительстве, с учетом интересов всех экспортеров сжиженного природного газа. Но это может стать важным шагом в сторону выполнения целей по производству СПГ, поставленных президентом", - сказал министр.

"Новатэк" ранее предложил изменить закон об экспорте газа из РФ, чтобы право поставки СПГ могли получать проекты без привязки к конкретным месторождениям.

По словам главы компании Леонида Михельсона, "Новатэк" уже испытывает проблемы с поставками со своего среднетоннажного завода "Криогаз-Высоцк" на Балтике из-за того, что не может самостоятельно реализовывать СПГ и вынужден работать по агентскому договору с "Газпром экспортом".