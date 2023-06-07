Минэнерго ожидает ускорения реализации проекта турецкого газового хаба

Глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что сейчас для этого "сложились все условия"

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что в настоящее время сложились все условия для того, чтобы проект создания газового хаба в Турции был ускорен. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Сроки (организации газового хаба в Турции - прим. ТАСС) пока не зафиксированы, но работа идет. Думаю, сейчас сложились все условия для того, чтобы совместно с коллегами ускорить решение вопроса", - сказал министр.

В конце мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что по-прежнему настроен воплотить в жизнь проект газового хаба в республике, с инициативой создания которого ранее выступил президент России Владимир Путин.

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и создания в республике центра, через который газ будет поступать в третьи страны, в первую очередь европейские, если они проявят в этом заинтересованность.

Турецкая сторона отмечала, что инфраструктурно у нее почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо вносить поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности нефтегазовой компании Турции Botas и ряда других поставщиков.