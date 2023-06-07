В "Трансаммиаке" сообщили, что трубопровод Тольятти - Одесса на территории РФ исправен

В компании добавили, что российская часть аммиакопровода отсечена от украинской

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российская часть аммиакопровода Тольятти - Одесса, который был подорван в Харьковской области, отсечена от украинской и находится в безопасном и исправном состоянии, сообщили ТАСС в компании "Трансаммиак" (осуществляет эксплуатацию аммиакопровода на территории России).

"24 февраля 2022 года транзит аммиака на территорию Украины был остановлен. В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО "Трансаммиак", надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО "Трансаммиак", - сообщили в компании.

При этом там отметили, что украинская часть трубопровода обслуживается украинским госпредприятием "Укрхимтрансаммиак". "Трансаммиак" не располагает информацией касательно событий, происходящих на территории другого государства", - добавили в компании.

Раздел трубопровода происходит в Белгородской области на границе с Украиной.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о подрыве украинскими диверсантами участка аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области. По российской оценке, на ремонт трубопровода может понадобиться от одного до трех месяцев, если специалисты получат доступ к поврежденному участку.

Россия ранее требовала возобновить работу трубопровода Тольятти - Одесса в рамках реализации зерновой сделки. Украинская сторона заявляла, что может рассмотреть вопрос о транзите аммиака при выполнении ряда условий.