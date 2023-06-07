Свыше 2,5 млрд рублей субсидий предоставили аграриям Подмосковья с начала 2023 года

Субсидии также направили на поддержку производства овощей защищенного и открытого грунтов, производства картофеля, молочного животноводства

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Аграрии Московской области с начала текущего года получили поддержку от регионального правительства в виде субсидий на общую сумму более 2,5 млрд рублей, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"За 5 месяцев 2023 года для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК Подмосковья направлено 2 млрд 545 млн рублей по 11 видам субсидий. Из них 1,1 млрд рублей выделено на стимулирование производства молока, 1,1 млрд - на развитие племенного животноводства", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В пресс-службе рассказали, что субсидии также были направлены на поддержку производства овощей защищенного и открытого грунтов, производства картофеля, молочного животноводства, на известкование кислых почв, а также на возмещение процентов по инвесткредитам в агропромышленном комплексе.

По данным министерства, всего в этом году регион предоставит более 5 млрд рублей для поддержки сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий.