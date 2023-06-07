7 июня, 15:53

Генсек СНГ отметил активное взаимодействие стран содружества в сфере энергетики

Сергей Лебедев также указал на тесное взаимодействие стран в нефтегазовой и транспортной сферах

СИРИУС /федеральная территория/, 7 июня. /ТАСС/. Страны - участницы СНГ активно взаимодействуют в энергетической сфере, в том числе восстанавливают коллективные энергосистемы советских времен. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев на полях Второго Молодежного форума СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Сотрудничество в сфере энергетики - оно достаточно активное. Наши министры энергетики встречаются регулярно, у нас работает в СНГ энергетический совет, который тоже регулярно собирается и взаимодействует. Мы сейчас даже восстанавливаем некоторые энергосистемы коллективные, которые были в Советском Союзе, в частности в Центральной Азии, которые помогают преодолевать энергетические трудности", - сказал он.

По его словам, взаимодействие в сфере энергетики является одним из главных направлений сотрудничества в формате СНГ. Генсек также отметил тесное взаимодействие стран в нефтегазовой и транспортной сферах.

Объединенная энергосистема Центральной Азии сложилась на территории современных Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и прилегающих к ним пяти областей юга Казахстана еще в рамках СССР в 70-е годы. Она позволяла странам перераспределять между собой избытки электроэнергии. В 2003 году из энергосистемы вышла Туркмения, в 2009 году - Таджикистан. Какое-то время система не функционировала, но в 2019 году ее работа была возобновлена на территории Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В январе в Таджикистане сообщили о планах подключиться к энергосистеме Центральной Азии в 2023 году. 

© Информационное агентство ТАСС
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