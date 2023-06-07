В Чехии заявили о заполненности своих газохранилищ более чем на 70%

На данный момент его запасы составляют 2,5 млрд кубометров

ПРАГА, 7 июня. /ТАСС/. Подземные хранилища Чехии заполнены газом более чем на 70%, на данный момент его запасы составляют 2,5 млрд кубометров. Об этом сообщил в среду на своей странице в Twitter министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела.

"Запасы газа в Чехии превысили 2,5 млрд кубометров, и газохранилища заполнены более чем на 70%. Нынешние темпы заполнения достаточны, чтобы к зиме хранилища были полными", - отметил глава Минпромторга.

По его оценке, меры, направленные на экономное потребление энергоносителя в республике, дают хорошие результаты. "В текущем году мы по сравнению с очень экономным 2022 годом сберегли более 0,5 млрд кубометров газа, а по сравнению с 2021 годом - более 1,5 млрд кубометров", - написал Сикела.

Министр рассчитывает, что снижение оптовых цен на газ в Европе должно привести к понижению тарифов для конечных потребителей. СМИ ранее проинформировали, что в прошлом году Чехия израсходовала 7,544 млрд кубометров ПГ, что стало самым низким показателем за последние восемь лет.