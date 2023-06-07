Собянин сообщил о росте числа кафе и ресторанов в Москве в 3,5 раза за 12 лет

Сегодня в городе работает 20,9 тыс. кафе, баров, ресторанов и закусочных, рассчитанных на 840,7 тыс. посадочных мест

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Количество предприятий общественного питания в Москве с 2010 года выросло в 3,5 раза. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"За десятилетие количество кафе, ресторанов в Москве увеличилось в 3,5 раза. Это совместная работа города и вашего сообщества, вас лично", - сказал Собянин в ходе церемонии награждения работников предприятий общественного питания столицы.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, сегодня в городе работает 20,9 тыс. кафе, баров, ресторанов и закусочных, рассчитанных на 840,7 тыс. посадочных мест. В отрасли трудится свыше 150 тыс. специалистов.

"Благодаря устранению многочисленных административных барьеров количество летних веранд увеличилось в три раза - сегодня в схему размещения включено 3,5 тыс. летних кафе. Предпринимателям предоставлена возможность сохранения конструкций сезонных кафе, размещенных по индивидуальным проектам, в период с 15 ноября по 15 марта", - отметили в мэрии.

Оборот сферы общественного питания в январе - апреле 2023 года составил 170,2 млрд рублей - на 18,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За 2010-2022 годы налоговые поступления в бюджет Москвы от предприятий общественного питания выросли в 6,1 раз, а платежи в федеральный бюджет - в 3,1 раза. В целом в 2022-2023 годах сеть общепита в Москве увеличилась на 2,2 тыс. объектов.