Россия нарастила производство дизеля на 7,5%

Производство бензина при этом упало на 5,5% и составило 745,5 тыс. тонн

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия на прошлой неделе - с 29 мая по 4 июня 2023 года - нарастила объем производства дизеля по сравнению с предыдущей неделей на 7,29% - до 1,637 млн тонн, сообщает Росстат.

Производство бензина при этом упало на 5,5% - до 745,5 тыс. тонн.

По данным ведомства, в апреле 2023 года Россия смогла нарастить год к году производство бензина на 4%, до 3,54 млн тонн, дизеля - на 15,9%, до 7,34 млн тонн.

По сравнению с мартом производство, наоборот, сократилось: бензина - на 7,2%, дизеля - на 5,5%. За январь - апрель выпуск бензина вырос на 6,9%, до 14,7 млн тонн, дизельного топлива - на 9%, до 29,7 млн тонн.

Дизельное топливо является одним из основных экспортных товаров России, оно поставлялось в основном в страны Европы, бензин же потребляется по большей части в РФ.

С 10 февраля действует эмбарго западных стран, в том числе ЕС, на поставку нефтепродуктов из РФ.