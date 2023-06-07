Помидоры в России с 30 мая по 5 июня подешевели на 8,7%

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Помидоры в России в период с 30 мая по 5 июня 2023 года стали дешевле на 8,7%, огурцы - на 5,1%, в то же время картофель стал дороже на 4,3%, морковь - на 4,1%, следует из данных Росстата.

"Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%, в том числе на помидоры - 8,7%, огурцы - 5,1%, бананы - 4,4%, лук репчатый - 3,7%. В то же время цены на картофель выросли на 4,3%, морковь - на 4,1%, свеклу столовую - на 3,8%, капусту белокочанную - на 2,4%, яблоки - на 1,5%", - говорится в документе.

По данным ведомства, цены на мясо кур с 30 мая по 5 июня выросли на 2,4%, баранину и сахар-песок - на 1,4%, консервы мясные для детского питания - на 1,1%, рис - на 0,5%, масло подсолнечное - на 0,3%, масло сливочное, консервы овощные для детского питания, соль поваренную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,2%, рыбу мороженую, сметану и водку - на 0,1%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 1,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и чай черный - на 0,4%, сосиски, сардельки, молоко пастеризованное, печенье, вермишель и муку пшеничную - на 0,3%, свинину, колбасы вареные и маргарин - на 0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко стерилизованное, творог, смеси сухие молочные для детского питания, пшено, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.