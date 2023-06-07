Число малоимущих россиян в I квартале 2023 года сократилась до 19,6 млн человек

Как пояснили в Росстате, на снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ для наиболее уязвимых групп населения, а также рост заработных плат, пенсий и иных видов доходов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Численность россиян с доходами ниже границы бедности в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. сократилась с 20,9 млн до 19,6 млн человек, сообщили в среду в пресс-службе Росстата.

"В I квартале 2023 года граница бедности составила 14 тыс. 026 рублей. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн человек, или 13,5% жителей страны. По сравнению с I кварталом 2022 года доля малоимущего населения сократилась на 0,8 п.п., с 20,9 млн до 19,6 млн человек", - говорится в сообщении.

Как пояснили в статистической службе, на снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ для наиболее уязвимых групп населения, а также рост заработных плат, пенсий и иных видов доходов.

Рост выплат

В частности, денежные доходы населения в I квартале 2023 года составили 17,4 трлн рублей и увеличились по сравнению с I кварталом 2022 года на 8,7%. Рост реальных денежных доходов составил 0,1%.

Кроме того, по сравнению с I кварталом 2022 года доля оплаты труда в структуре доходов населения выросла на 1,5 п.п. (с 62,4% до 63,9%), а доля доходов от предпринимательской деятельности - на 0,6 п.п. (с 6,4% до 7,0%). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в I квартале 2023 года составила 66 778 рублей и выросла на 10,7%. Реальная начисленная заработная плата в I квартале 2023 года увеличилась по сравнению с I кварталом 2022 года на 1,9%.

Также с 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 4,8%. В целом, по данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в I квартале этого года составил 19 тыс. 341 рубль, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 14,53%. Размер назначенной пенсии в реальном выражении вырос по сравнению с I кварталом 2022 года на 5,4%.

Объем социальных выплат населению в I квартале 2023 года составил 3,4 трлн рублей (19,4% в структуре общего объема денежных доходов) и увеличился по сравнению с I кварталом 2022 года на 4,1%.

"Новым важным инструментом социальной поддержки стало предоставление с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Как результат, около 2,5 млн семей, в которых проживают более 3 млн детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, получили ежемесячные денежные выплаты на детей. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (введена с 1 апреля 2022 года) позволила охватить примерно 3 млн малоимущих семей с детьми, в которых ежемесячно получали пособие более 4 млн детей", - отметили в ведомстве.

По подсчетам Росстата, благодаря адресным мерам социальной поддержки доходы наименее обеспеченного населения выросли в I квартале 2023 года на 30,7% в номинальном выражении.