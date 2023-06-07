Недельная инфляция в России с 30 мая по 5 июня ускорилась до 0,21%

Неделей ранее она составляла 0,08%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 30 мая по 5 июня 2023 года составила 0,21%, следует из данных Росстата.

При этом с 23 по 29 мая в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,08%.

С начала июня потребительские цены в стране выросли на 0,15%, с начала года - на 2,48%.

Продовольственные товары

За период с 30 мая по 5 июня 2023 года выросли цены на куриное мясо - на 2,4%, баранину и сахар-песок - на 1,4%, мясные консервы для детского питания - на 1,1%, рис - на 0,5%, подсолнечное масло - на 0,3%, сливочное масло, овощные консервы для детского питания, поваренную соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,2%, мороженую рыбу, сметану и водку - на 0,1%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 1,2%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и черный чай - на 0,4%, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, печенье, вермишель и пшеничную муку - на 0,3%, свинину, вареные колбасы и маргарин - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, стерилизованное молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, пшено, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%, в том числе на помидоры - 8,7%, огурцы - 5,1%, бананы - 4,4%, репчатый лук - 3,7%. В то же время цены на картофель выросли на 4,3%, морковь - на 4,1%, столовую свеклу - на 3,8%, белокочанную капусту - на 2,4%, яблоки - на 1,5%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали поливитамины - на 1,1%, корвалол - на 1%, аллохол - на 0,9%, комбинированные анальгетики - на 0,4%, левомеколь - на 0,3%, ренгалин и эргоферон - на 0,2%, метамизол натрия (отечественный анальгин) и валидол - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на отечественные легковые автомобили - на 1,5%, древесностружечные плиты, ориентированно-стружечные плиты - на 1,4%, обрезные доски - на 0,8%, сигареты с фильтром, мужские носки - на 0,2%. Цены на электропылесосы снизились на 1,2%, телевизоры - на 1%, джинсы для детей - на 0,4%, кроссовки для взрослых и женские колготки - на 0,3%, шампуни, детские футболки - на 0,2%, майки, мужские футболки и кроссовки для детей - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, дизельное топливо - не изменились.

Полет в салоне экономического класса самолета подорожал на 4,1%. Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты выросла на 6,8%, санатории - на 3,3%, проживания в гостиницах 1 звезды и мотелях - на 0,8%, гостиницах 4 звезд - 5 звезд- на 0,6%, гостиницах 2 звезд - на 0,5%, гостиницах 3 звезд - на 0,4%, хостелах - на 0,3%.