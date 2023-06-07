Цены на бензин в России за неделю выросли на 16 копеек

Дизель подорожал на 2 копейки

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 29 мая по 5 июня 2023 года выросли на 16 копеек и составили 51,58 рубля за один литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 14 копеек и составили 47,79 рубля за один литр. Цена бензина Аи-95 увеличилась на 15 копеек и составила 52,11 рубля. Цена бензина Аи-98 выросла на 27 копеек и составила 62,52 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива повысилась на 2 копейки, до 58,19 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 75 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Магаданской области - на 3,5%, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах - на 2,1%, Тверской области - на 1,1%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге - на 0,4%.

Так, на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 46,45 до 49,51 рубля, марки Аи-95 - от 50,45 до 56,49 рубля, марки Аи-98 и выше - от 62,4 до 66,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 46,6 до 49,43 рубля, марки Аи-95 - от 51 до 54,89 рубля, марки Аи-98 и выше - от 61,5 до 64,98 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 29 мая по 4 июня 2023 года снизился на 5,6% по сравнению с предыдущим периодом - до 745,5 тыс. тонн. В то же время производство дизельного топлива выросло на 7,5% и составило почти 1,637 млн тонн.